الإمارات.. حكم بالسجن المؤبد على تركي بتهم تتعلق بالإرهاب

حصري من قلب الحدث.. أقوى قصف حتى الآن على داعش بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن المؤبد لمواطن تركي اتهم سابقا بـ"الترويج لأفكار جماعات إسلامية متطرفة في سوريا، وجمع التبرعات لصالح هذه الجماعات".

واتهم المواطن التركي، البالغ من العمر 49 عاما، بـ"إطلاق حملة على موقع فيسبوك من دون الحصول على إذن رسمي، هدفها الترويج لأيديولوجيات مجموعتين متطرفتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام،" وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما وجد المتهم مذنبا بتهمة إرسال تبرعات إلى أعضاء من هذه الجماعات من خلال شركات تحويل الأموال في الإمارات.

وإضافة إلى ذلك، أيدت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على رجل آخر من جنسية عربية، اتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "أبو محمد العدناني"، لحث الشباب على الانضمام لهذه التنظيمات المتطرفة والتعاطف معها.

ولم تفصح وكالة أنباء الإمارات عن أسماء المتهمين.