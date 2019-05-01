البرادعي يعلق على سياسة أمريكا تجاه الفلسطينيين وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الأربعاء، أن أمريكا تمارس ضغطا اقتصاديا عبر فرض عقوبات على الفلسطينيين بهدف إرضاخهم لما ستنص عليه "ًصفقة القرن"، لافتا إلى أن واشنطن تتبع السياسة نفسها مع إيران.

وقال البرادعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "العقوبات والضغط الاقتصادي الأمريكي على الفلسطينيين قبل إعلان "صفقة القرن" من أجل القبول بما سيعرض".

وتابع مدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نفس التغريدة معلقا على السياسة الأمريكية: "نفس المنهج المتبع مع إيران. سياسة قصيرة النظر لن تؤدى إلا لمزيد من التصعيد والعنف"، على حد تعبيره.

وتستعد واشنطن للإعلان عن "صفقة القرن" التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيادة كبير مستشاريه وصهره، جاريد كوشنر.

وكان قد أعلن كوشنر في مناسبتين سابقتين عن موعد الإعلان عن الصفقة، بعد شهر رمضان، وذلك من أجل إعطاء فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.