دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأربعاء، إن عملا دبلوماسيا عالي المستوى يجري بين بغداد والكويت، على خلفية "إساءة" شيخ إحدى القبائل الكويتية للنساء العراقيات.

وقال الصحاف: "تنسيق عراقيّ-كويتيّ عالي المستوى على خلفية ما تلفظ به أحد رجال القبائل الكويتيّة من كلام عن المرأة العراقيّة، وسيصدر عنه اعتذار للعراق بالصوت والصورة"، وفقا للخارجية العراقية على موقع تويتر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية قائلا: "ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد".

وأكد الصحاف أن الخارجية العراقية تتابع "باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الاعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي".

وكان قد أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من يُقال إنه شيخ قبيلة العوازم في الكويت، الشيخ فلاح بن جامع، وهو يقول إن "العوازم لا رقصات لديهم، بل إن الراقصات جئن من البصرة"، ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام كويتية تصريحات للشيخ الكويتي يعتذر فيها عما بدر منه ويؤكد أن كلامه فُهم بشكل خاطئ.

وكانت قد تناقلت عدة وسائل إعلام، أخبارا عن جمع أكبر دية من قبل العوازم وقيمتها 10 مليون دينار كويتي (33 مليون دولار) لعائلة صحفية كويتية قتلت على يد أحد أبنائهم عام 2001، وذلك بهدف الإفراج عنه، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.