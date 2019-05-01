نجل الملك سلمان يدشن أول أكاديمية طيران "عالمية" في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دشن الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية السعودية.

وسيكون مقر الأكاديمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الإخبارية السعودية الأمير سلطان وهو يقص شريط الأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الطيران في المملكة.

ومن المقرر أن تؤهل هذه الأكاديمية كوادر طيران على مستوى عال في السعودية، للنهوض بهذه القطاع مستقبلا.