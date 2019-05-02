عائلة الطيار الأردني معاذ الكساسبة تصدر بيانا حول "إعدام قاتل ابنها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت عائلة الطيار الأردني معاذ الكساسبة في بيان على فيسبوك السماح لها بحضور واقعة إعدام صدام الجمل، أحد المتهمين بعملية قتل الكساسبة حرقا، وقدمت الشكر للحكومة العراقية على إلقاء القبض عليه وتنفيذ حكم العدالة بحقه.

وكانت عائلة الطيار الأردني قد طالبت الحكومة الأردنية بجلب من وصفته بـ"الإرهابي" للتحقيق معه داخل الأردن، غير أن الرد الرسمي، بحسب بيان العائلة، كان بأن الجمل لا علاقة له بحادثة الحرق، وأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام به في العراق.

هذا الرد ووجه باستنكار من قبل العائلة لتجاهل مطالبها التي نادت بمعرفة تفاصيل مكان الجثة، وموقع دفنها، ليتم إحضارها إلى مسقط رأسه.