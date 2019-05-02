نصرالله: بأي حق تدفع السعودية الأموال لدونالد ترامب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن هناك أجواءا من التهويل الدائم بالحرب الإسرائيلية على لبنان، وهدفها الأساسي الضغط على الدولة اللبنانية للخضوع وتقديم التنازلات.

وأكد نصر الله، في كلمة له الخميس، إن أمريكا تسعى للحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، إلى جانب الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها.

وتوجه نصر الله لإسرائيل بالقول: "إذا أرادت إسرائيل أن تشن حربا فلتقم بذلك. المقاومة لديها القدرة أن تدخل الى الجليل، اسرائيل هذه العاجزة عن الدخول الى غزة، هل هي قادرة على الدخول الى الجنوب؟ اليوم اجدد لكم الوعد القاطع الجازم ان الفرق والالوية الاسرائيلية التي ستفكر بالدخول الى جنوب لبنان ستدمر وتحكم وأمام شاشات".

أما بخصوص التصريحات التي برزت مؤخرا حول لبنانية مزارع شبعا، قال نصرالله: " الدولة هي التي تحدد اذا كانت لبنانية او غيرها، والمقاومة تلتزم بذلك وتعتبر أن من مسؤوليتها تحريرها".

وفي الشأن السوري، قال نصر الله: "في سوريا كانت مؤامرة اميركية اسرائيلية سعودية استخدمت فيها بعض دول الخليج وليس الهدف التغيير الديمقراطي السلمي. البعض لا يفعل اي شيء ضد اسرائيل بينما يسأل سوريا عن المقاومة في الجولان، يكفي سوريا انها لم تستسلم".

وتطرق نصرالله في كلمته إلى الموضوع اليمني، فقال: "الاصرار الاميركي السعودي على استمرار الحرب على اليمن لا يجوز السكوت عنه، وكذلك الاعدامات التي حصلت في السعودية بينما المحاكمات صورية وسرية، الجميع يسكت عن كل هذه الجرائم فقط لأن المال يحكم المصالح بدون وجود قيم وقانون ومؤسسات دولية".

وتساءل نصرالله عن الأسباب التي تدفع السعودية إلى دفع الأموال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال: "هل الأموال التي تدفع لترامب هي ملك لآل سعود؟ هذا ملك عام للشعب السعودي وللامة والمسلمين، بأي حق تدفع هذه الاموال لترامب؟"