دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريتش إن السعودية والإمارات بدأت بسداد الكلفة الإضافية لتزويد طائراتها بالوقود في الحرب باليمن للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت ريباريتش بالقول إنه منذ إدلاء الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بشهادته أمام الكونغرس في فبراير الماضي، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة مجموع المبلغ المستحق من قبل السعودية والإمارات، والذي كانت قيمته 331 مليون دولار، ليصبح 299 مليوناً.

وقالت ريباريتش إن عملية السداد مستمرة، وإن واشنطن تتوقع سداد المبلغ كاملا لقاء خدمات التعبئة والطيران العسكري الجوي.

وكان الجيش الأمريكي قد أوقف جميع خدمات إعادة التزويد بالوقود بعد انتقادات مستمرة من صناع قرار في واشنطن حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المملكة العربية السعودية في اليمن.

غير أن الجدل تزايد بعد أن تبين أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلق المبلغ الكامل لقاء هذه الخدمات