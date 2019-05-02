الإعلان عن وثيقة دستورية للفترة الانتقالية بالسودان .. هذه أبرز بنودها

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تسليم وثيقة دستورية كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بتكوين مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إلى جانب المطالبة بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

ويتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها.

وطالبت الوثيقة بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.