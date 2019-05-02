توكل كرمان للسودانيين: ثورتكم تتعرض لسرقة وسطو لم يسبق له مثيل

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن الثورة السودانية تتعرض للسرقة وسطو على حد تعبيرها، موجهة دعوة للسودانيين للانتباه إلى ذلك على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة لكرمان قالت فيها: "ما دام وحميدتي وبرهان في قصر الرئاسة فالثورة مختطفة وتم الانقلاب عليها، اسقطوهم تنتصر ثورتكم وتفلحوا وتفلح السودان العظيم.. قوموا إلى ثورتكم فهي تتعرض لسرقة وسطو لم يسبق له مثيل".

ويذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان وصل إلى القصر الجمهوري منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليتولى مهامه كرئيس مؤقت للبلاد، خلال لفترة الانتقالية التي أعلن المجلس أنها ستمد لعامين.

وكان البرهان قد قال في تصريحات حصرية لـCNN إن "القوات المسلحة السودانية تعمل مع المواطنين ولصالحهم"، مشيراً إلى أنه لا يترأس انقلاباً، ومضيفاً أنه سيتنحى في حال طلب الشعب منه ذلك. وفيما يتعلق بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان إنه سيواجه المحاكمات حتماً متى ما رفعت عليه دعاوى قضائية.