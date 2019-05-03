وزارة الدفاع العراقية تعلق على فيديو البغدادي: اعتراف كامل بالهزيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت وزارة الدفاع العراقية إن المكان الذي تواجد فيه أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في الفيديو الذي نشر مؤخرا "مكان نائي ومختفي"، كما أن التصوير تم في وقت قريب، أي بعد انتهاء معركة الباغوز.

وشبهت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها عبر فيسبوك، ظهور البغدادي بظهور زعماء من قبله مثل أسامة بن لادن وصدام حسين، حين كانوا يتحدثون عن انتصارات لم يكونوا بالضرورة يحققونها على الأرض.

أما عما وصفه البيان بـ"استراتيجية البغدادي بعد الهزائم"، فقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية إنه تم عقد الاجتماع الذي ظهر فيه البغدادي لإعادة التنظيم وبث الروح المعنوية من جديد وتعيين ولاة وامراء عوضاً عن الذين فقدهم.

وتناول البيان الاستراتيجية الجديدة للتنظيم، والتي تركز على الاعتراف الكامل بالهزيمة، وإفلاسه من منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي اتضح لتناوله بيعات جديدة وخاصة في الصحراء الكبرى في افريقيا والساحل الافريقي في ليبيا وبوركينافاسو ومالي والكونغو.

وقال البيان إن أهم ما ذكر في اللقاء هو التركيز على "حرب الاستنزاف"، والدعوة الى مهاجمة المقرات العسكرية والاقتصادية والاهداف اللوجستية.