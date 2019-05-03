أدرعي يشبه حسن نصرالله بأهل الكوفة وحادثة "الطف" مع علي بن الحسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الضوء على ما وصفه تشابها بين الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وأهل الكوفة بموضوع حادثة الطف مع علي بن الحسن.

وقال أدرعي في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "اتحدث لكم اليوم بمناسبة الذكرى الذي ينظمها حزب الله لمقتل مصطفى بدر الدين رئيس أركان الحزب الذي اغتاله حسن نصرالله وقاسم سليماني في مطار دمشق الدولي قبل ثلاث سنوات، من المتوقع أن يوجه نصرالله خطابات تقليديا بهذه المناسبة مستخدما دموع التماسيح المعروفة عنده للتغطية على الجريمة التي باتت ملابساتها واضحة لدى الأطراف اللبنانية جميعها.."

وتابع قائلا: "سأتحدث عن الموضوع من زاوية أخرى وهي الزاوية الدينية، فأجد تشابها أو قاسما مشتركا بين أهل الكوفة في أيام بني أمية وبين حسن نصرالله في أيامنا في كل ما يتعلق بالغدر والخيانة، أتنسون ما قاله علي بن الحسين السجاد بعد واقعة الطف منددا بخيانة أهل الكوفة بالحسين، وقال تنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟.."

واردف أدعي: "أضاف (علي بن الحسين) بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي.. علاوة على ذلك ينبغي أن نذكر الحديث النبوي عن حرمة سفك المسلم لدم أخيه، حيث قال نبي الإسلام صل الله عليه وسلم: لوزال الدنيا أهون من قتل مؤمن بغير حق.."