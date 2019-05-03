عائلة أردنية تفجع بوفاة 6 من أطفالها في حريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي 6 أطفال وأصيب 4 آخرون من عائلة واحدة، إضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق تنفس بسبب حريق شب داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة إربد الأردنية.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد إن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبالغة باستثناء ثلاث اصابات وصفت بالمتوسطة.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.