دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت السفارة السعودية بأمريكا، الخميس، على إصابة طالب سعودي بإطلاق نار في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، الثلاثاء، لافتة إلى أنها تباشر الحادثة منذ علمها بها.

وقالت السفارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالاهتمام بشؤون المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت سفارة المملكة في واشنطن، بمباشرة حادثة اطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض بن محمد آل رمضان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2019".

عناصر الأمن والشرطة أمام جامعة نورث كارولينا بعد إطلاق النار

وتابعت السافرة في بيانها إلى "أنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالة المواطن المصاب، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته.. وتواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي".

وأكدت السفارة في بيانها "حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة الأميركية، وتقديم جميع المساعدات لهم على مدار اليوم، من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الالكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمي ، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه".