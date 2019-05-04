وسائل إعلام جزائرية: الأجهزة الأمنية توقف سعيد بوتفليقة

ما هي المادة 102 من الدستور الجزائري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، وجنرالين معه، وفقا لما ذكره تلفزيون النهار الجزائري.

وقالت القناة الجزائرية إن الأجهزة الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق مدين ونظيره بشير طرطاق، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

ويعتبر كثيرون سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في الجزائر خلال فترة حكم شقيقه، عبد العزيز، الذي استقال تحت ضغط مطالبات شعبية واسعة، مطلع إبريل/نيسان الماضي.

يذكر أن رئاسة هيئة الأركان الجزائرية أمرت بتفعيل فوري للمادة 102 من الدستور، ما أسفر عن تنحية بوتفليقة وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.