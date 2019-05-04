غارات إسرائيلية تدمر مكتب وكالة الأناضول التركية في غزة.. وأنقرة تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دمرت غارات جوية إسرائيلية مبنى وكالة الأناضول التركية في قطاع غزة، وذلك في إطار ردها على الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على المدن الإسرائيلية، السبت.

ونشرت الوكالة التركية مقطع فيديو يُظهر الدمار الذي خلفه استهداف الغارة الإسرائيلية لمبناها في القطاع دون أن تكشف عما إذا كانت قد أسفرت عن إصابات بشرية.

بدورها، أدانت الرئاسة التركية الغارة الإسرائيلية بـ"أشد العبارات"، وفقا لما نقلته الوكالة انفسها.

وتشن إسرائيل غارات جوية متتالية على غزة، منذ صباح السبت، بعد أن استهدت حماس المدن الإسرائيلية بأكثر من 100 صاروخ.

وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 3 مواطنين فلسطينيين في القطاع، في حين نتج عن هجوم حماس إصابتين متوسطتين وعدة إصابات طفيفة أخرى، وفقا لمصادر طبية من الجانبين.