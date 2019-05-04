إصابات وحالات صدمة بين الإسرائيليين جراء القصف الصاروخي لحماس

القدس (CNN) – أُصيب شخصان بالصواريخ التي أمطرت بها حركة حماس الفلسطينية إسرائيل، السبت، كما نتج عنها حالات صدمة لبعض الإسرائيليين الذين عاشوا حالة رعب بسبب القصف الصاروخي.

ففي إحدى المدن الإسرائيلية التي تبعد 32 كيلومترا تقريبا عن قطاع غزة، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 80 عاما بشظايا أصابت رأسها وقدميها، وفقا لبيان صادر عن جهات طبية إسرائيلية.

وفي مدينة عشقلون شمالي غزة، أصيب رجل بعمر الـ49 عاما إصابة متوسطة بفعل شظايا أيضا، حسبما ذكر مستشفى بارزيلاي في إسرائيل، كما تمت معالجة مواطنين آخرين من أثار الصدمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الإسرائيليين بجروح طفيفة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية 30 غارة على حماس في غزة، كرد فعل على الهجوم الصاروخي للحركة، السبت، في حلقة جديدة من الصراع بني الجانبين، وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال الجيش الدفاع إن أكثر من 150 صاروخا استهدف إسرائيل منذ صباح السبت، وأشار إلى أنه تم اعتراض عدد منها بفضل منظومة القبة الحديدية الدفاعية الجوية.