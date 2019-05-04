بعد منعهم من الحج في مكة.. اتجاه الحجاج الإيران إلى كربلاء العراقية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عيّن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، عبدالفتاح نواب، ممثلا جديدا للولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة، ورئيسا لبعثة الحج الإيرانية، وذلك خلفا لقاضي عسكر الذي قدم استقالته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان خامنئي قوله في رسالة التعيين: "جناب حجة الإسلام السید عبد الفتاح نواب دام موفقا.. الآن وبعد استقالة حجة الإسلام قاضي عسكر بعد دورة ناجحة في إدارة شؤون الحجاج، ومع تقدیم وافر الشكر لخدماتهم الكبیرة، فقد عیناك ممثلا عني ومسؤولا عن شؤون الحجاج الإیرانیین، نظرا لكفائتكم العالیة وتجاربكم القیمة فی شؤون الحج المهمة ودقتكم ونجاحكم فی نشاطاتكم السابقة".

وتابع قائلا: "إن فریضة الحج هبة إلهیة كبیرة للمؤمنین وفرصة فردیة واجتماعیة وعالمیة لا مثیل لها، والمهم أن نعرف قدر هذه النعمة ونزید من توظیفها واستثمارها علي مستوى الفرد والمجتمع".

وأضاف: "إن كیفیة إدارة وتوجیه هذه المراسم العظیمة یمكن أن تساهم بشكل كبیر فی إدراكها والاستفادة منها.. وآمل أن یشملكم الباری تعالي بتوفیقه وعونه فی هذا المیدان الحساس وتجتازون الاختبار بجدارة .. والسلام علیكم".