دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، وأنه "لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز ولا حتى ليوم واحد".

وقال موسوي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إن الجمهوریة الاسلایمة الایرانیة تؤكد علي ضمان أمن مضیق هرمز باعتباره الشریان الحیوی لامدادات الطاقة بالعالم مادامت مصالح الشعب الایرانی مصانة في هذا الممر المهم والحیوي لكنها بدوافع الخیر وحق الجیرة تنصح مسؤولی هذا البلد الصغیر التابع (البحرین) لیعرفوا حجمهم عند اطلاقهم تهدیدات ضد اكبر منهم.. الحكماء الایرانیون قالوا قبل قرون ماضیة ’انى للذباب ان یسقط نسرا‘".

وكان وزير الخارجية البحريني، قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في تعليق على التوتر مع إيران: "لا أحد يريد الحرب.. لا أميركا ولا دول الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني وترك جانباً البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول وترك جانباً سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها".

وتابع قائلا: "هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أميركا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية ويتعين عليها أن تتنبه لذلك".