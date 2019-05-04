وفد يهودي سيزور السعودية بدعوة لأول مرة.. ورابطة العالم الإسلامي توضح

دبي، الإمارات والعربية المتحدة (CNN)— وجهت رابطة العالم الإسلامي، ممثلة بأمينها العام، محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوة لوفد يهودي بزيارة المملكة العربية السعودية، معلنا أن موعد الزيارة سيكون في يناير/ كانون الأول 2020.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: " للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير/ كانون الثاني 2020".

جاء ذلك في تصريحات للعيسى، في الـ30 من أبريل/ نيسان الماضي، عن المحرقة اليهودية أو ما يُعرف بـ"الهولوكوست" حيث قال: "لا يمكن إطلاقا إنكارها ولا التقليل من شأنها، أردنا أن نقول كلمة الحق تجاه هذه الجريمة النازية البشعة وسنكون ضد أي فكر أو نظرية تنكر هذه الجريمة.. هي قيمنا الإسلامية والإنسانية التي دفعتنا لهذه الزيارة وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورنا في المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وباستضافة من رابطة العالم الإسلامي.."

وأضاف: "رابطة العالم الإسلامي تواجه هذا الخطاب (خطاب الكراهية والتطرف) بخطاب مواجه له ولكن بالحكمة وليس بنفس الأسلوب المتطرف ونوضح الحقائق الدينية والفكرية والمنطقية وندعو ولا نزال ندعو إلى إيجاد التشريعات تجرم خطاب الكراهية لأن كل اعمال العنف والإرهاب نشأت عن خطاب كراهية.."

وأوضحت رابطة العالم الإسلامي في تغريدة على صفحتها بتويتر: "المتحف الوثائقي لتاريخ الهولوكوست المدعو من الرابطة للزيارة في ضيافتها يتعلق بوفد أمريكي مستقل ومتنوع دينياً حيث ثمنت الرابطة اهتمامه بعدد من القضايا داخل متحفه منها قضايا اللاجئين السوريين والمجازر ضد الروهينجا ولا علاقة للزيارة مطلقاً بأي اتفاقية موقعة شاملة لوفد ديني خاص زائر".