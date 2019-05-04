دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت ابنة المعتقل السعودي في أمريكا، حميدان التركي، السبت، الوضع النفسي والصحي الذي يعيشه والدها، المتهم بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية واحتجازها، في قضية حازت على اهتمام رسمي واسع في السعودية خلال العقد الماضي.

وقالت نورة حميدان التركي عبر صفحتها على موقع تويتر بعد زيارة والدها في السجن: "الحمدلله على إتمام الزيارة. يبلغكم والدي سلامه وممتن جداً لتفاعلكم ووقفتكم معه على مدى السنين".

وأضافت التركي في تغريدة أخرى: "كان اللقاء قصير جداً. لكن ما زال للأسف على نفس وضعه الصحي والقانوني"، وتابعت: "لم يكن في كامل طاقته التي اعتدنا عليها في الزيارات السابقه. كان الطفش والإرهاق واضح على وجهه وطريقة حديثه".

واعتقل التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وقال ابنه، تركي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة: "جلسة والدي حميدان التركي تعقد بتاريخ 7 مايو والخيارات المتاحة أما لجنة الإفراج المشروط: قبول طلب الإفراج، رفض وإعادة النظر بمدة الحكم، رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة الحكم".

وكانت قد تطرقت عدة وسائل إعلام سعودية إلى إمكانية تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقضية التركي، إبان زيارته إلى واشنطن عام 2017.