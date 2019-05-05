إسرائيل تعلق على "القذيفة" التي قدمها حزب الله لوزير الخارجية اللبناني

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نشر الأحد ، 05 مايو / أيار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عفير جنلدمان، الأحد، على "القذيفة" التي قدمها حزب الله لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.

وقال جندلمان معلقا على الصورة التي انتشرت بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة التنظيم الإرهابي الإيراني حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران".

وأضاف المتحدث باسم بنيامين نتنياهو للإعلام العربي: "في وزراء خارجية بأي دولة بالعالم بيتلقو هدايا من تنظيم إرهابي؟ ما تقولو إنو لبنان مش محتل بتواطؤ مع كبار المسؤولين بالبلد".

وكان قد تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لباسيل وهو يحمل القذيفة التي قدمها له خلال زيارته إلى مدينة الجبيل، السبت.