إسرائيل تغتال "رأس حربة" إيران في غزة.. فما دوره في خدمة حماس؟

القدس (CNN) – أعلنت إسرائيل أنها قتلت "رأس حربة" إيران في قطاع غزة، والمسؤول عن توصيل أموال طهران إلى حركة حماس، وذلك في غارة جوية استهدفت سيارته، وفقا لما ذكره جيش الدفاع الإسرائيلي، الأحد.

وقالت إسرائيل إنها اغتالت حامد أحمد عبد الخضري، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، بعد أن استهدفت سيارته بغارة جوية خلال قيادته عبر مركز مدينة غزة، وأصيب 3 آخرون كانوا على متن السيارة.

وكانت شركة الخضري لتحويل الأموال النقطة الرئيسية لوصول الأموال الإيرانية إلى حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المجموعات المسلحة في القطاع وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، وقد صنفت إسرائيل الشركة "مؤسسة إرهابية" في يونيو/حزيران من عام 2018.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "نشاط الخضري المالي، والذي عمل كرأس حربة لإيران في قطاع غزة، ساهم بشكل كبير في بروز النشاطات الإرهابية والبناء العسكري للتنظيمات الإرهابية في غزة".

وتشن إسرائيل هجمات جوية متتالية على مئات المواقع التابعة لحماس في غزة، منذ السبت، على خلفية استهداف الحركة لعدة مدن إسرائيل بمئات الصواريخ.