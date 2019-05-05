نتنياهو: أوعزت للجيش مواصلة الهجمات.. وحماس تدفع ثمنا باهظا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أوعز للجيش بمواصلة العلميات التي تقوم بها في قطاع غزة، مؤكدا على أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تتحمل المسؤولية وتدفع ثمنا باهظا.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته نتنياهو على تويتر، حيث قال: "قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: أوعزت هذا الصباح لجيش الدفاع بمواصلة الهجمات المكثفة على التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة وبتعزيز قوام القوات المنتشرة حول قطاع غزة بقوات مدرعة ومدفعية ومشاة".

وفي تغريدة منفصلة قال نتنياهو: "حماس تتحمل المسؤولية ليس عن اعتداءاتها وعملياتها فحسب بل أيضا عن عمليات الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك. أطلب من المواطنين الإسرائيليين–أصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية. هذه التعليمات تنقذ الحياة. نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، نفى في وقت سابق، الأحد، مسؤوليته عن مقتل الطفلة الفلسطينية صبا البالغة من العمر عاما واحدا، لافتا إلى أنه ووفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديه فإن خللا فنيا بصاروخ حاولت حماس إطلاقه أدى إلى ذلك.