بعد ثبوت رؤية الهلال.. الديوان الملكي السعودي يعلن غرة شهر رمضان

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نشر الأحد ، 05 مايو / أيار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان، وفقا لما قررته المحكمة العليا ونشره الديوان الملكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الديوان الملكي قوله إن المحكمة العليا حددت الإثنين أول أيام شهر رمضان.

وكانت قد أعلنت المملكة في وقت سابق الأحد، ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل بالنسبة للمسلمين حول العالم، في جلسة الترائي الثانية بعد عدم ثبوتها في جلسة السبت.

وكانت قد أعلنت تركيا وقطر والكويت وعدد من الدول الأخرى الإثنين غرة شهر رمضان، السبت.