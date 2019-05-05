دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت النيابة العامة الإماراتية وفاة المعتقلة علياء عبد النور، بسرطان الثدي صبيحة السبت، ونشرت كافة التفاصيل المتعلقة بتعامل السلطات الإماراتية مع حالتها المرضية خلال فترة اعتقالها، مؤكدة أنها توفيت في إحدى مستشفيات إمارة أبوظبي بعد أن رفضت تلقي العلاج المقدم من الدولة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الإماراتية، أحمد الحمادي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المشبوهة والمغرضة والمناهضة للدولة" حول ملابسات وفاة عبد النور، مؤكدا أنها توفيت في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي السبت، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكر الحمادي أن المعتقلة عانت من تاريخ مرضي مع سرطان الثدي وقد عولجت منه عام 2008 "على نفقة الدولة" قبل أن يعود مجددا لها عام 2017 بعد اعتقالها عام 2015، والحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب دعم جماعات إرهابية في 15 فبراير/شباط من عام 2017، وقد رفضت تلقي العلاج حينها.

وكشفت النيابة عن تفاصيل التهم التي وُجهت لعبد النور ومن ضمنها إنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية عملت عبرها كوسيط وناقل للرسائل بين عناصر تنظيم القاعدة، والترويج لفكر التنظيم بالإضافة إلى تزويد أفراده بالمال والأدوات التي احتاجوها عبر شركات الشحن التي أوصلتها إلى دول معينة ومنها إلى الأفراد المستهدفين، كما اتهمت بنشر معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت بهدف الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.

وأشارت النيابة العامة الإماراتية إلى أن المعتقلة اعترفت بتفاصيل التهم الموجهة لها، وذكرت أسماء أفراد التنظيم الذين تعاملت معهم والقيادات التي تواصلت معها، بالإضافة إلى الأماكن والتواريخ وقيمة المبالغ والأدوات التي زودت التنظيم بها.

وأوضح الحمادي أن النائب العام أمر في 8 يناير/شباط من عام 2017 بنقل عبد النور إلى مستشفى المفرق في أبوظبي، بناء على طلب من إدارة المنشآت الصحية والعقابية، وقد حدد العلاج اللازم لحالتها، لكنها رفضت تلقيه رغم أنه كان مطابقا لمعايير العلاج العالمية وأضربت عن الطعام عدة مرات.

وأكدت النيابة العامة الإماراتية أن النائب العام أمر بنقل المعتقلة إلى مستشفى توام لتلقي العلاج بعد أن استلزمت حالتها ذلك، وأشارت إلى أنها تلقت كافة أِشكال الرعاية الصحية اللازمة وقد سمح لعائلتها بزيارتها دون قيود زمنية، وكانت تتلقى النيابة تقارير عن وضعها الصحي بشكل مستمر حتى جاء التقرير الأخير الذي كشف أن تحسن حالتها غير متوقع، وقد توفيت صباح السبت جراء وصول المرض لمراحل متقدمة، وفقا للبيان.