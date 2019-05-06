بعد غياب أشهر.. العريفي يغرد مجددا عبر صفحته على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عاد الداعية السعودي، محمد العريفي لنشر تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر لأول مرة منذ ديسمبر/كانون أول من عام 2018.

وكان قد اختفى الداعية السعودي عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعد يظهر حسابه عبر موقع تويتر لأشهر مطلع العام الجاري.

وفي مطلع مارس/أذار الماضي عاد حساب العريفي للظهور عبر تويتر، ولكن بنصف عدد متابعيه، دون أن يبين أسباب اختفائه.

وفي فبراير/شباط الماضي ظهر الداعية السعودي في فيديو ترويجي لفعاليات مهرجان شتاء "طنطورة" في مدينة العُلا.

وقال العريفي في التغريدة التي نشرها الإثنين: "إدراك رمضان فضلُ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا"، وتابع: "واستثمارك شهر رمضان بالذكر والتلاوة والتراويح والصدقة هو شكر الله وطلب لمزيد فضله ورحمته، اللهم اشملنا برحمتك واختم لنا شهر رمضان برضوانك"، على حد تعبيره.