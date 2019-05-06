بعد وصفه للمصريين بالأعداء.. قطر تتنصل من تصريحات أكبر الباكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الجدل الذي أثاره أكبر الباكر، الأمين العام لمجلس السياحة القطري والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، بوصفه للمصريين بـ"الأعداء"، سعت الحكومة القطرية إلى التنصل من هذه التصريحات وتوضيح موقفها.

وأفاد بيان صادر من مكتب الاتصال الحكومي القطري بأن قطر تحرص على ترابط المجتمعات الشعوب في مختلف دول العالم، وتؤكد سعيها الدائم لتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بين الشعوب. وأضاف البيان أن "موقف قطر كان وسيظلّ دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول، إذ ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".

ولم يذكر مكتب الاتصال الحكومي أكبر الباكر بالاسم، لكنه أشار إلى أن البيان يأتي "ردا على ما تم تناقله من تصريحات خلال الأيام الماضية"، وأضاف المكتب أن وزارة الداخلية في قطر (إدارة شؤون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار سمات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى.

واعتبر مكتب الاتصال الحكومي القطري أن "أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثّل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية". وأضاف أن "قطر ترحب بجميع شعوب العالم، وأن مختلف النشاطات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول".