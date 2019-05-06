رغم وقف إطلاق النار في غزة.. نتنياهو: المعركة لم تنته بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم تأكيد فصائل فلسطينية في قطاع غزة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المعركة لم تنته بعد".

وقال نتنياهو، في تصريحات صباح الإثنين، إن "المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد، نستعد للمراحل القادمة، وكان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

وأضاف: "ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفا واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب"، بحسب ما جاء عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الإثنين بالتوقيت المحلي، بحسب ما أكده متحدث باسم حركة الجهاد الفلسطينية لـCNN.

جدير بالذكر أن إسرائيل لم تؤكد من جانبها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها عادة لا تصدر أي تصريحات عند التوصل إلى اتفاق من هذا النوع.