العاهل السعودي يمنح "وشاح الملك عبد العزيز" لأميرين.. فمن هما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "وشاح الملك عبد العزيز" للأمير خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الإثنين.

وكرم الملك سلمان الأميرين لجهودهما والخدمات "الجليلة" التي قدماها لوطنهما، وفقا لواس.

ويعتبر وشاح الملك عبد العزيز ثاني الأوسمة على صعيد التكريم في السعودية ويتم منحه بأمر من الملك لولي العهد وأمراء الأسرة الحاكمة ورؤساء الهيئات النقابية.

ويشغل الأمير خالد الفيصل منصب أمير مكة، كما أنه يعد من أهم مستشاري الملك سلمان ورئيس اللجنة المركزية للحج، وهو ثالث أبناء الملك فيصل.

من جانبه، اشتهر الأمير بدر بن عبد المحسن بقصائده التي غناها عدد من الفنانين السعوديين والخليجيين البارزين، وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد عبده.