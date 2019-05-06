قطر تتحدث عن "عطل" أصاب الزورق العسكري وجرفه للمياه الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت قطر عن "ارتياحها" بعد إفراج الإمارات عن زورق عسكري تابع لها، وقالت إن الزورق احتجز "ٌقسرا" من قبل السلطات الإماراتية أثناء تدريبات روتينية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية القطرية.

وجاء في بيان الدوحة أن الزورق احتجز في 30 إبريل/نيسان أثناء تأديته لتدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية قبل أن يتعرض لعطل جرفه إلى المياه الإماراتية.

وقالت قطر إنها "دأبت" لتأمين سلامة الطاقم عبر قنوات دبلوماسية وتدخل الدول التي وصفتها بـ"الصديقة"، معلنة عودة الزورق وطاقمه سالمين.

وكانت قد أعلنت الإمارات في وقت سابق الإثنين، الإفراج عن الزورق القطري الذي قالت إنه دخل مياهها الإقليمية في 30 إبريل/نيسان وعلى متنه 4 عسكريين.