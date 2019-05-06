دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفرجت السلطات الإماراتية عن زورق عسكري قطري، يضم 4 أشخاص برتب عسكرية مختلفة، بعد 7 أيام من دخوله المياه الإقليمية الإماراتية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الإثنين.

وجاء في بيان الخارجية الإماراتية الذي نقلته وام، أن أبوظبي أفرجت عن الزورق الذي ضم 4 أشخاص، اثنان منهما قطريان وهم الملازم أول محمد حسم الهيل، ووكيل عريف سعيد ناصر المري.

وكان على متن القارب شخصان أحدهما فلسطيني الجنسية والآخر هندي، ويدعى الأول محمد رياض البلتاجي ورتبته وكيل عريف، أما الثاني فهو جندي ويدعى فايز تلكوم.

وأشارت الإمارات إلى أن الزورق دخل مياهها الإقليمية وهو يحمل علم دولة قطر في 30 إبريل/نيسان الماضي.