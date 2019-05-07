ماذا قصد علاء مبارك بـ "التنازل" عن أراض عربية ضمن صفقة القرن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على الجدل الذي أٌثير حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي، قائلاً إن البعض شكك في مغزاها.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفاً أن مصر حررت كل أرضها و لديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها اسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

وكان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة قائلاً: "كلام كثير وجدل فى وسائل الاعلام عن ما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية ام اقتصادية؟"

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل/ نيسان الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو/حزيران المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.