دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالمرافعة التي وصفها بـ"المميزة" للفريق القانوني الإماراتي والذي قال إنه فند الادعاءات القطرية أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لم تسعى الامارات الى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: "واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الامارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الامن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".

وتابع قرقاش في تغريدة أخرى: " أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي".

وكانت قطر قد اشتكت الإمارات لمحكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بـ"التمييز العنصري" ضد المواطنين القطريين في الإمارات، في الوقت الذي كذبت فيه أبوظبي هذه الادعاءات ووجه اتهامات للدوحة بإغلاق الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه القطريون للحصول على إذن دخول إلى أراضيها.