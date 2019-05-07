رسالة من المعتقل السعودي في أمريكا حميدان التركي قبل يوم من محاكمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه المعتقل السعودي في أمريكا، حميدان التركي، الإثنين، رسالة طلب فيها الدعاء له، وذلك قبل يوم من عرضه على المحكمة أمام لجنة الإفراج المشروط.

ففي رسالة صوتية نشرها له ابنه، تركي حميدان التركي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، هنأ التركي المسلمين بقدوم شهر رمضان وطلب منهم الدعاء له.

وتمنى المعتقل السعودي في أمريكا أن ينال براءته ليتمكن من رؤية والدته المريضة وعائلته وأحبته، وفقا للرسالة.

وقال ابن التركي في تغريدة سابقة إن جلسة والده ستعقد الثلاثاء، موضحا الخيارات المتاحة أمام لجنة الإفراج المشروط والتي تتضمن قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بمدة السجن، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة الحكم المتبقية.

وكان قد اعتقل التركي بتهم تتعلق بإساءة معلمة خادمته الإندونيسية، لكنه قال إنه رفض "خيانة بلده" واختار أن يتحمل التهم التي سيفترون عليه بها في أمريكا.