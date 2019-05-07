دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني العلاقات بين إيران وقطر بأنها "أخوية ومتنامية"، وذلك في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مؤكدا أن إيران تدعو إلى "سيادة الاعتدال والعقلانية" في العلاقات الدولية.

وقال روحاني إن إيران ترغب في "تطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة ومنها قطر"، مضيفا أن إيران مستعدة للتعاون في أي خطوة من أجل استقرار المنطقة، وتأمل في حل وتسوية مشاكل المنطقة عبر الحوار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن الاتصال الذي جرى مساء الإثنين.

وتبادل الرئيس الإيراني وأمير قطر التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان. وقال روحاني إنه "لا توجد هناك أي عقبة في مسار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية". وأضاف أنه "في الأيام الصعبة، أثبتنا عمليا، أننا وقفنا مع أشقائنا القطريين وسنبقي كذلك، ونحن على استعداد لمواصلة تعاوننا مع البلد الصديق والشقيق قطر"

وحذر روحاني من تأثير السياسات الأمريكية على المنطقة. وقال إن "إيران تدعو إلى سيادة الاعتدال والعقلانية في العلاقات الدولية"، وأضاف أن "التطورات الراهنة في المنطقة تعقدت بسبب سياسات الحكومة الأمريكية اللاقانونية، وهنالك احتمال بأن تنعكس تداعياتها السيئة على بلدان المنطقة".

واعتبر روحاني أن "الهدف النهائي لأمريكا من وضع قيود على صادرات النفط الإيراني، هو زعزعة الاستقرار في المنطقة"، معربا عن أمله في "استمرار الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، في ضوء التعاون السياسي للأصدقاء في المنطقة".