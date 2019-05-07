إيران تتنصل من دعم الحوثيين عسكريا: يقاتلون بأسلحة مقدمة من السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، دعم بلاده للحوثيين في اليمن، وادعى أنهم يقاتلون بأسلحة منحتها السعودية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال ظريف في حوار نشرته وكالة سبوتنيك الروسية الثلاثاء، ونقلت وكالة فارس الرسمية الإيرانية ما جاء فيه، إن طهران لا تدعم الحوثيين عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن الحوثيين يستخدمون أسلحة منحتها السعودية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وفقا لفارس.

وذكر ظريف أن أمريكا تتهم إيران بدعم الحوثيين لـ"التستر" على حضورها في المنطقة وعلى جرائم الحرب التي ارتكبتها، وأشار إلى أن إيران تدعم الجماعة سياسيا فقط.

وشبه وزير الخارجية الإيرانية، إقدام أمريكا على شن حرب على بلاده بمحاولة "الانتحار"، وذلك على خلفية إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن إرسال واشنطن لحاملة طائرات "أفراهام لينكولن" وعدد من القاذفات، كرد فعل على التصعيد في الخطاب الإيراني.

وقال ظريف إن بلاده قادرة على تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وكشف عن قرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تصدير النفط الإيراني.

وعلى صعيد متصل، رأى وزير الخارجية الإيراني أن وجود الجيش السوري على الحدود مع تركيا ضروري لاستعادة الأمن في عموم البلاد.