دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص مبلغ ٤٨٠ مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "الشكر والعرفان" لأمير قطر على دعمه للفلسطينيين.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الـ480 مليون دولار تنقسم إلى ٣٠٠ مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ ١٨٠ مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن هذا الدعم يشمل برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وخدمات الكهرباء، لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة لا سيما أثناء شهر رمضان، ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء.

وأضافت الخارجية القطرية أن هذا الدعم "يأتي انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب".

من جانبه، قال إسماعيل هنية، في بيان: "إنني أعبر عن خالص الشكر والعرفان للشيخ تميم ولقطر قيادة وشعبا لهذا الموقف الكريم الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والانتماء لهذه الأمة، حيث يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لقطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضاف هنية أن "شعبنا الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه فلسطين وشعبها".