دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشعل الاعتذار النادر للداعية السعودي المعروف، عائض القرني، من المجتمع السعودي عن فترة "الصحوة" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد لهذه الخطوة ومستنكر لتصريحاته.

وكان القرني، الذي يعد من أشهر الدعاة في المملكة، قد اعتذر الإثنين باسم الصحوة، للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، إنه مع الاسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان، واصفاً الليلة التي تحدث بها مع الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، بأنها ليلة تاريخية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد قال في 2017 إن المملكة تعود لما كانت عليه، أي الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب، مشيراً إلى أن مشروع الصحوة انتشر في المملكة والمنطقة بعد العام 1979 وليس قبلها للعديد من الأسباب.

اعتذار القرني قابله روّاد ونشطاء موقع تويتر بتعليقات متباينة، فيما يلي بعض منها:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.