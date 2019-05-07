السعودية ترحب بالمعتمرين من قطر.. وموقع خاص لتسجيل الطلبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت المملكة العربية السعودية بالقطريين والمقيمين في قطر الراغبين في زيارة المملكة لأداء مناسك العمرة، معلنة عن إمكانية تقدمهم لتسجيل بياناتهم عبر الإنترنت، وذلك وسط تقارير إعلامية قطرية زعمت أن السعودية تضع العراقيل لمنع القطريين من أداء عمرة رمضان.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المملكة "ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين".

https://qatariu.haj.gov.sa

وأضافت الوزارة أن "وصولهم يجب أن يكون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة". كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" عبر هذا الرابط:

https://eservices.haj.gov.sa/eservices3

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة".

وأضافت أن "كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أنحاء العالم".