منع ابنتي حميدان التركي من حضور جلسة الإفراج المشروط في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تم منع ابنتي المعتقل السعودي في أمريكا، حميدان التركي، من حضور جلسة الإفراج المشروط الخاصة بوالدهما، الثلاثاء، وفقا لما ذكره ابنه.

وقال ابن التركي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "للأسف تم منع نورة وأروى من حضور جلسة الافراج المشروط لوالدي".

وكانت ابنته نورة قد أعلنت عبر صفحتها على نفس الموقع أنه تم منعها وشقيقتها من حضور الجلسة، قبل أن تنشر تغريدة أخرى تطالب فيها بالدعاء لوالدها بالثبات والطمأنينة.

ويعرض التركي أمام المحكمة الثلاثاء في جلسة الإفراج المشروط إذ ستكون المحكمة أمام 3 خيارات، فإما قبول طلب الإفراج أو رفض الطلب وإعادة النظر بمدة الحكم، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال المدة المحددة سابقا.

واعتقل التركي بتهم تتعلق بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.