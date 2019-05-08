رسميا.. إيران تعلن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني كلا من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رسميا تعليق إيران بعض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وقال روحاني، في كلمة متلفزة الأربعاء، إن أمريكا وإسرائيل يعادون إيران والاتفاق النووي منذ البدء بتطبيقه، وفي الوقت الذي خطت فيه الدول الأوروبية خطوات إيجابية، إلا أنها لم تكن كافية.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أرسل رسالة إلى فيدريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تفاصيل الخطوة الإيرانية الجديدة.

وجاء في البيان الذي أصدره مجلس الأمن القومي الإيراني ووجهه إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي أن إيران، وبدءا من اليوم 8 مايو/ أيار الجاري، ستقوم بإيقاف جزء من الإجراءات التي اتخذتها في إطار الاتفاق النووي.

وأعلن روحاني في كلمته وقف إيران بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل

من جانبها، أفادت وكالة إرنا للأنباء أن بیان المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني أشار الى "أن الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة وخلال العام الماضی وبعد الخروج غیر القانونی لأمریكا من الاتفاق النووي، ونقضها قرارات مجلس الامن الدولي تحلت بضبط النفس وأعطت الفرصة الكافیة لباقي أعضاء الاتفاق و بطلب منهم"، مؤكدا أن الجمهوریة الإسلامیة وفي إطار حفظ وصیانة أمن ومصالح الشعب الإيراني والاستفادة من حقوقها المنصوص علیها في الفقرات 26 و 36 من الاتفاق النووي، فإنها تعلن ومنذ الیوم 8 مایو/ایار 2019 ستقوم بإیقاف جزء من الإجراءات التي اتخذتها في اطار الاتفاق النووي.