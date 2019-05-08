دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل وزير الخارجية السعودي، خالد العساف، سفير أمريكا المعين مؤخرا لدى المملكة جون أبي زيد.

واستلم العساف أوراق اعتماد أبي زيد، قبل أن يتم تقديمها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء.

وسيشغل أبي زيد المنصب الشاغر منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إذ كان السفير جوزيف ويستفال، آخر سفير لواشنطن في الرياض، وقد ترك منصبه في يناير/كانون ثاني من عام 2017.

وسيكون أمام السفير الأمريكي عدة تحديات أبرزها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحرب اليمن وغيرها من القضايا التي أثرت على علاقة البلدين مؤخرا.