100 عام على الطيران المدني.. تعرفوا على طائرات المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتعيين عبدالهادي المنصورين رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني برتبة وزير.

المنصوري وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعلى البرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL، عمل مساعدًا لوزير النقل، ووكيلاً بوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشرفًا على الموارد البشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعمل سابقًا نائبًا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، ومديرًا لإدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، والناظر الإداري للتوظيف الدولي / توظيف السعوديين بأرامكو السعودية، ومؤسسا ومديرا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة، إضافة إلى عمله رئيسًا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM ، وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO.

وشارك المنصوري وفقا لتقرير الوكالة في عضوية مجموعة من المجالس واللجان وفرق العمل، منها عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ورئيسًا للجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى عضويته سابقًا في لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة، وعمله رئيسًا لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة، وعضوا في لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي علاوة على العديد من اللجان الأخرى.