رسالة "حازمة" من القيادة المركزية الأمريكية لإيران: مستعدون للحرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، إن إرسال حاملة الطائرات والقاذفات الأمريكية إلى الشرق الأوسط يمثل رسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها أن أمريكا لن تتهاون بالرد في حال استهدفت طهران مصالحها في المنطقة.

وأكد ماكنزي أن أمريكا لا تسعى لإشعال حرب مع الإيرانيين لكنه لفت إلى أن واشنطن لديها قوة عسكرية جاهزة للرد على أي طارئ في الشرق الأوسط وحول العالم.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أن بلاده ستواصل العمل في جميع المناطق التي يسمح بها القانون الدولي، وستستمر بالتعاون مع شركائها لضمان حرية الملاحة والتجارة في المياه الإقليمية.

قال ماكنزي على أن الخطوة الأخيرة التي قامت بها واشنطن بإرسال حمالة طائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من القاذفات إلى الشرق الأوسط، تمثل لرسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها أن أي هجوم سيستهدف المصالح الأمريكية سيقابل بقوة صارمة، مشيرا إلى القوات الأمريكي مستعدة لخوض أي حرب.