السيسي يستقبل حفتر.. ويؤكد دعم المؤسسة العسكرية لاستعادة "الشرعية"

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، المسماة بـ"الجيش الوطني الوطني الليبي"، والتي تخوض معارك عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاء جرى في قصر الاتحادية بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. وأضاف أن حفتر أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية أن السيسي "أكد دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل"، مشددا على "دور المؤسسة العسكرية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن حفتر "أشاد بدعم مصر للشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ومشيداً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية". وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن حفتر "استعرض الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، والتي تهدف إلى تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى داخل ليبيا".