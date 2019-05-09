الشيخ محمد بن راشد ينشر صورة برفقة رئيس الإمارات ويوجه له رسالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، صورة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأربعاء، ووجه له رسالة بالنيابة عن الشعب الإماراتي.

وشارك الشيخ محمد بن راشد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، صورته مع الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب حاكم دبي فوق الصورة: "مع أخي خليفة بن زايد ... نبشرك بشعب يحبك .. ويفديك .. ويفتديك.. ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه".

يذكر أن الشيخ لخيفة بن زايد تولى رئاسة الإمارات في 3 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2004، بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.