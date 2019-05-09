دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الضوء على ما وصفته استمرار السعودية في وضع عراقيل أمام حجاج قطر سواء من المقيمين أو المواطنين.

وقالت اللجنة القطرية في سلسلة من التغريدات على صفحتها بتويتر: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار السلطات السعودية في وضع العقبات، وعدم اتخاذ أيَّة خطوات إيجابية لتمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، للموسم الثالث.. نشدد على فتح الحدود البرية.. والسماح برحلات الطيران المباشر.. وتداول العملة القطرية".

وأضافت: "المسار الالكتروني غير كاف وهو مجرد التفاف على مطالب الأسرة الدولية ويجب أن تسبق الإعلان مثل هذه خطوات فاعلة تطمئن المواطنين القطريين.. مخاطبات اللجنة شملت رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة والمبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف عن شروعها قريباً في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة اليونسكو".

تغريدات اللجنة القطرية تأتي بعد نحو يوم من نشر السلطات السعودية موقعا إلكترونيا للقطريين الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة للعام الجاري، في رابط نشرته سفارة المملكة في أمريكا على صفحتها بتويتر.