تداول واسع لحوار مسن مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.. ماذا قال؟

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

ماذا دار بين ماكرون ومحمد بن سلمان في حديثهما الجانبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة، مقطع فيديو يظهر لقاء رجل مسن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والحديث الذي دار بينهما.

الفيديو نشره بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، بتعليق قال فيها: "نبضٌ متوحدٌ.. أصالة المواطنة، وقيم القيادة شموخ وطن، وتقدير قائد".

ويظهر في الفيديو رجل مسن موجها بالقول لولي العهد السعودي: "قول با الله، إن الله يخليك إلنا ويوفقك وأبشرك أن الله يحبك وشعبك يحبك، ومعاهدينك أول الدنيا وتاليها.."

وتحدث المسن مع صحيفة سبق السعودية بعد لقائه ولي العهد، وقال: "استقبلنا ولي العهد خلال التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك استقبالاً مشرفًا وحافلاً ولائقًا، وكان مبتسمًا كعادته. ومقولة أمير الشباب هو أهل لها.. ليس أمير الشباب فقط، بل أمير الشيبان، وأمير الجزيرة العربية؛ فولي العهد محبوب لدى الشعب، قاد شعبه إلى مصاف الدول المتقدمة، وليس بغريب على الشعب السعودي التفافهم حول حكومتهم الرشيدة في كل مكان وكل زمان منذ عهد المؤسس جلاله المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ونحن نبايع ونعاهد ملكنا وولي العهد على السمع والطاعة. حفظ الله ولاة أمرنا من كل كيد الكائدين والحاقدين. وهذا نابع من شريعتنا الإسلامية وما تحثنا عليه بحفظ العهد والبيعة مع ولاة الأمر".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على هذا المقطع والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: