حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولين تعبر السويس

ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، مرور حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولين، عبر القناة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية الرسمية.

ويذكر أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، قال في تصريحات سابقة إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln، بعد اكتشاف دخولها البحر المتوسط قبل 21 يوما.

ووصف خسروي هذه الخطوة من جانب واشنطن بأنها "استخدام غير متقن لأدوات بالية من أجل التسبب بحرب نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة إيرنا للأنباء.

وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الأحد إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون "على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم" من قبل إيران أو حلفائها.