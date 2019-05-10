بعد أن اعتبر اعتذار القرني غير كاف.. هذا ما قاله القصبي عن رموز الصحوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الممثل السعودي، ناصر القصبي، إن اعتذار الداعية الإسلامي، عائض القرني للمجتمع السعودي "مهم" وذلك بعد هجوم لاذع شنه في تغريدة سابقة للداعية وما قدمته الصحوة في السنوات الماضية.

وقال القصبي في تغريدته، الخميس: "تغريدتي حول اعتذار الشيخ عايض شاهدها ٤ مليون قارئ وهذا يدل على أثر الشيخ في الناس.. ويظل هذا الاعتذار مهماً في قيمته وتوقيته.. ولعل الشيخ عايض بحضوره القوي يكون قدوة لغيره. لو خرج رموز الصحوة اليوم باعتذار مماثل لأستقبله الناس بحفاوة وشيئا فشيئاً سيجف منبع التطرف والتشدد لدينا".

وكان القصبي قال في تغريدة سابقة له، الثلاثاء، في أعقاب تصريحات القرني: "عائض القرني تقول بكل شجاعة أعتذر.. اعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظاً.. اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتاب ناقد مفصل من داخل هذه الحركة تكشف فيه بهدوء وعمق و وضوح أصولها ومع من ارتبطت وكيف نشأت وكل رموزها ونهجها وكواليسها و مخططاتها هذه هي الشجاعة وغيره استهلاك إعلامي".

وكان القرني قد اعتذر باسم الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، قائلاً في مقابلة مع الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية" إنه مع الاسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على أنه "لم يعد هناك مجال للمجاملة حيث أن الوطن والقيادة مستهدفان على حد وصفه، متحدثاً عن 3 خطوط حمراء: الإسلام المعتدل الوسطي، الوطن والقيادة والمبايعة للملك سلمان وولي عهده". وقال إن إيران وأردوغان وإيران يستهدفون المملكة.